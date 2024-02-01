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США вдарили по станції керування безпілотниками у Ємені

Перед цим американський есмінець USS Carney перехопив протикорабельну ракету хуситів і збив три дрони.

США вдарили по станції керування безпілотниками у Ємені
Американський есмінець USS Carney

США завдали двох окремих ударів по об’єктах хуситів у Ємені та перехопили ракету, випущену угрупованням, пише Bloomberg.

Штати знищили хуситську ракету “земля-повітря”, яка готувалася до запуску. Через п'ять годин американський есмінець USS Carney перехопив протикорабельну ракету бойовиків, випущену в бік Аденської затоки й збив три безпілотники в цьому районі.

Пізніше Сполучені Штати завдали удару по станції керування безпілотниками та 10 дронах-камікадзе у Ємені.

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“Вони становили безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні”, − прокоментували останній епізод у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), яке відповідає за американські війська на Близькому Сході та в частині Азії.

  • Сили CENTCOM уночі 27 січня завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів, яка готувалась до запуску в Червоне море.
  • Тоді ж єменські хусити обстріляли ракетами танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group, який перевозив російську нафту.
  • Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування. Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
  • Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
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