США вдарили по станції керування безпілотниками у Ємені

Перед цим американський есмінець USS Carney перехопив протикорабельну ракету хуситів і збив три дрони.

США завдали двох окремих ударів по об’єктах хуситів у Ємені та перехопили ракету, випущену угрупованням, пише Bloomberg.

Штати знищили хуситську ракету “земля-повітря”, яка готувалася до запуску. Через п'ять годин американський есмінець USS Carney перехопив протикорабельну ракету бойовиків, випущену в бік Аденської затоки й збив три безпілотники в цьому районі.

Пізніше Сполучені Штати завдали удару по станції керування безпілотниками та 10 дронах-камікадзе у Ємені.

“Вони становили безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні”, − прокоментували останній епізод у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), яке відповідає за американські війська на Близькому Сході та в частині Азії.