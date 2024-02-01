Ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС, – прем'єр Фінляндії перед самітом

Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо наголосив на неприпустимості шантажу 26 країн-членів Євросоюзу однією країною. Про це він сказав перед самітом лідерів ЄС в Брюсселі, на якому мають розглянути надання Україні 50 млрд євро допомоги, пише The Guardian.

Орпо сказав, що на саміті в грудні між 26 країнами було дуже хороше рішення, і найкращим варіантом була б згода всіх 27 країн. Але якщо це не можливо, то треба бути готовим фіналізувати рішення про допомогу Україні та бюджет між 26 членами.

"Я хочу сказати, що ми готові до переговорів, але наші цінності не продаються – і ми повинні розуміти, що ситуація в Україні настільки складна, що вкрай важливо знайти рішення. І для мене неприпустимо, щоб одна країна могла блокувати таке важливе рішення", – сказав він.

Він додав, що ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС.

50 млрд євро для України