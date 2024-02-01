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Ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС, – прем'єр Фінляндії перед самітом

Все більше європейських лідерів виступають із відкритою критикою угорського колеги. 

Ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС, – прем'єр Фінляндії перед самітом
Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо наголосив на неприпустимості шантажу 26 країн-членів Євросоюзу однією країною. Про це він сказав перед самітом лідерів ЄС в Брюсселі, на якому мають розглянути надання Україні 50 млрд євро допомоги, пише The Guardian.

Орпо сказав, що на саміті в грудні між 26 країнами було дуже хороше рішення, і найкращим варіантом була б згода всіх 27 країн. Але якщо це не можливо, то треба бути готовим фіналізувати рішення про допомогу Україні та бюджет між 26 членами. 

"Я хочу сказати, що ми готові до переговорів, але наші цінності не продаються – і ми повинні розуміти, що ситуація в Україні настільки складна, що вкрай важливо знайти рішення. І для мене неприпустимо, щоб одна країна могла блокувати таке важливе рішення", – сказав він.

Він додав, що ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС.

50 млрд євро для України

  • 50 млрд євро для України хочуть закласти змінами в поточний бюджет Євросоюзу. Ці кошти, що складаються з 17 млрд євро прямих надходжень і решти – кредитних, розраховані на чотири роки і призначені для сплати зарплат українським бюджетникам та фінансування відбудови. 
  • Після того, як Орбан на саміті Євроради в грудні 2022 завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта. 
  • Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, але рішення це має лише рекомендаційний характер. 
  • За даними Politico, дипломати та посадовці з оптимізмом дивляться на переговори між Єврокомісією та Будапештом щодо 50 мільярдів євро для України, які досі блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
  • Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів. 
  • Financial Times писала, що Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого. 
  • Позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС – крайній крок, до якого Єврокомісія поки не готова. 
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