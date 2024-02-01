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Генсека НАТО Столтенберга номінували на Нобелівську премію миру

В заслугу Столтенбергу ставлять, зокрема, зусилля для встановлення миру в Україні.

Генсека НАТО Столтенберга номінували на Нобелівську премію миру
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа номінував на Нобелівську премію миру генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

“Йенс Столтенберг інтенсивно працював заради миру в Європі, наполегливо працював над зменшенням конфлікту та розбудовою єдності між країнами регіону. Мало хто зробив більше для миру у світі за минулий рік, ніж Столтенберг”, - зазначив норвезький парламентар.

Він додав, що Столтенберг змусив багатьох світових лідерів змінити свої погляди, йому вдалося створити процеси змін від США до Туреччини та досягти значних результатів.

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Крім того, Столтенберг був безкомпромісним перед обличчям тоталітаризму, і премія Столтенбергу цілком відповідала б заповіту Альфреда Нобеля, вважає Раджа.

“Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та ряду інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні”, - наголосив заступник голови Ліберальної партії Норвегії. 

Він також зауважив, що пишаються тим, що норвежець, коли бачить Столтенберга на світовій арені.

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