Міжнародний суд ООН вважає, що Росія не захистила навчання українською мовою у Криму після окупації

Також суд відхилив інші позови щодо дискримінації етнічних татар і українців після анексії півострова.

Міжнародний суд ООН ухвалив ще одне рішення у справі України проти Росії - щодо звинувачення в порушенні Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ICERD), передає Sky News.

Суд вважає, що Росія не захистила навчання українською мовою в Криму.

Зарахування до системи освіти українською мовою різко впало після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.

Водночас суд не ухвалив рішення про виплату Україні компенсації, яку вона зажадала від Росії, та відхилив інші позови щодо дискримінації етнічних татар і українців після анексії півострова.