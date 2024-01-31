Міжнародний суд ООН вважає, що Росія не захистила навчання українською мовою у Криму після окупації

Міжнародний суд ООН ухвалив ще одне рішення у справі України проти Росії - щодо звинувачення в порушенні Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ICERD), передає Sky News.
Суд вважає, що Росія не захистила навчання українською мовою в Криму.
Зарахування до системи освіти українською мовою різко впало після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.
Водночас суд не ухвалив рішення про виплату Україні компенсації, яку вона зажадала від Росії, та відхилив інші позови щодо дискримінації етнічних татар і українців після анексії півострова.
- Нині суд також частково визнав Росію винною у фінансуванні тероризму. Справа, яку розглядає Міжнародний суд ООН, стосується звинувачень України в тому, що Росія десять років тому фінансувала сепаратистські угруповання на сході країни, а також збиття боїнга Malaysia Airlines 17 липня 2014 року, внаслідок якого загинули всі 298 пасажирів та екіпаж, хоча Росія заперечує свою причетність. Суд відмовився конкретно ухвалити рішення про те, чи несе Росія відповідальність у цьому випадку.