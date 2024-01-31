Франція звернеться до Єврокомісії, щоб обмежити агроімпорт із України

Йдеться про обмеження для ввезення м'яса птиці і зерна.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обмеження агроімпорту з України, передає Politico.

«Ми просимо про деякі дуже конкретні речі для наших фермерів», — заявив Макрон журналістам під час візиту до Швеції, підтвердивши, що особисто обговорюватиме кризу з фон дер Ляєн.

Французький міністр сільського господарства Марк Фесно 31 січня має зустріч із цього приводу з єврокомісаром із питань сільського господарства Янушем Войцеховським, комісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном та віцепрем'єр-міністром Бельгії Девідом Кларінвалем.

Макрон використає саміт ЄС 1 лютого, щоб тиснути на Брюссель для послаблення зобов'язань щодо «зеленого» сільського господарства, обмеження імпорту з України та відмови від переговорів щодо вільної торгівлі з країнами Південної Америки.

Список побажань Макрона включає звільнення від правил ЄС, які вимагають від фермерів виділяти частину своїх орних земель для сприяння біорізноманіттю, а також заходи щодо обмеження імпорту птиці та зернових з України – це дві основні проблеми для французьких фермерів, які поділяють деякі інші країни-члени ЄС.

Оскільки лідери інших держав ЄС також перебувають під тиском своїх фермерів, дипломати, схоже, наразі спокійно ставляться до плану Макрона підняти с/г тему в бесідах у кулуарах саміту. Наразі це питання ще не було включене до офіційного порядку денного зустрічі.

Співрозмовник видання зауважив, що, можливо, потрібно буде провести окремий неформальний саміт, щоб правильно розв'язати цю проблему.