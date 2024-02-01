Європа збільшила втричі виробництво снарядів для України, але цього недостатньо, – прем'єр Естонії

Попри те, що Євросоюз потроїв виробництво снарядів для України, на думку прем'єр-міністерки Єкстонії Каї Каллас, цього недостатньо.

Про це прем'єр-міністерка Естонії заявила у Брюсселі перед засіданням Ради ЄС.

"Перше, що добре – це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", — сказала Каллас.

Вона наголосила, що країнам ЄС не вдалося до лютого досягти "амбітної мети" в один мільйон артилерійських боєприпасів для України. Також, дипломатка підтримала ідею, що кожен член НАТО повинен виділяти на свою оборону по 2% ВВП.