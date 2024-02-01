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Фермери протестують перед самітом ЄС у Брюсселі: влаштовують підпали і запускають феєрверки (оновлено)

Основні магістралі міста заблокували приблизно тисяча тракторів.

Фермери протестують перед самітом ЄС у Брюсселі: влаштовують підпали і запускають феєрверки (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з’їжджаються до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Європейського Союзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту, пише Reuters.

Видання зазначає, що протестувальники закидують яйцями та каміннями Європарламент та поліцейських, влаштовують підпали біля будівлі та запускають феєрверки.

За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя заблокували приблизно 1300 тракторів. На одному з тракторів було встановлено плакат із написом “Якщо ви любите землю, підтримайте тих, хто нею керує”. На іншому банері було написано: “Нема фермерів − нема їжі”.

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Протестувальники намагалися знести бар'єри, встановлені перед парламентом − за кілька кварталів від місця, де відбувається саміт. Поліція відтіснила їх шлангами з водою і застосувала сльозогінний газ.

Фермери кажуть, що їм недостатньо платять, їх душать податки та “зелені правила” і вони стикаються з нечесною конкуренцією з-за кордону. Вони вже вибороли кілька заходів на свою користь, зокрема пропозицію Європейської комісії щодо обмеження імпорту сільськогосподарських культур з України та послаблення деяких екологічних норм щодо землі під паром.

Фото: EPA/UPG

У Франції, де фермери протестували тижнями, уряд відмовився від планів поступово скорочувати субсидії на сільськогосподарське дизельне пальне та пообіцяв більше допомоги. Але фермери кажуть, що цього недостатньо, і протести перекинулися на Бельгію, Італію, Іспанію та Португалію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Кілька днів тому французькі фермери заблокували Париж, перекривши на невизначений період вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста.
  • Тоді ж уряд країни заявив, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь. Зараз фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.
  • Вчора також стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обмеження агроімпорту з України.
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