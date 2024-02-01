Фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з’їжджаються до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Європейського Союзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту, пише Reuters.

Видання зазначає, що протестувальники закидують яйцями та каміннями Європарламент та поліцейських, влаштовують підпали біля будівлі та запускають феєрверки.

За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя заблокували приблизно 1300 тракторів. На одному з тракторів було встановлено плакат із написом “Якщо ви любите землю, підтримайте тих, хто нею керує”. На іншому банері було написано: “Нема фермерів − нема їжі”.

Протестувальники намагалися знести бар'єри, встановлені перед парламентом − за кілька кварталів від місця, де відбувається саміт. Поліція відтіснила їх шлангами з водою і застосувала сльозогінний газ.

Фермери кажуть, що їм недостатньо платять, їх душать податки та “зелені правила” і вони стикаються з нечесною конкуренцією з-за кордону. Вони вже вибороли кілька заходів на свою користь, зокрема пропозицію Європейської комісії щодо обмеження імпорту сільськогосподарських культур з України та послаблення деяких екологічних норм щодо землі під паром.

Фото: EPA/UPG

У Франції, де фермери протестували тижнями, уряд відмовився від планів поступово скорочувати субсидії на сільськогосподарське дизельне пальне та пообіцяв більше допомоги. Але фермери кажуть, що цього недостатньо, і протести перекинулися на Бельгію, Італію, Іспанію та Португалію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG