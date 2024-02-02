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Прем’єр Румунії заперечив можливу підготовку до війни з Росією

Марчел Чолаку прокоментував заяву очільника Генштабу про те, що Румунія має бути готовою до протистояння РФ.

Прем’єр Румунії заперечив можливу підготовку до війни з Росією
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відкинув заяви очільника Генштабу Георгіци Влада щодо підготовки до можливого воєнного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Euractiv.

"Зберігаймо спокій, Румунія не вступатиме у війну (з Росією, - ред.)", – заявив Чолаку у відповідь на заяву Георгіце про те, що Румунія має бути готовою до протистояння РФ.

31 січня Георгіце у своїй заяві запропонував запровадити в Румунії добровільну військову службу для осіб віком від 18 до 35 років, як чоловіків, так і жінок. Відповідний законопроєкт було подано до парламенту.

Окрім цього голова румунського Генштабу підкреслив дефіцит особового складу армії, спричинений відмовою від обов’язкової військової служби в Румунії та в усіх країнах-членах НАТО.

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