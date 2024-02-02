Прем’єр Румунії заперечив можливу підготовку до війни з Росією

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відкинув заяви очільника Генштабу Георгіци Влада щодо підготовки до можливого воєнного конфлікту з Росією.
Про це повідомляє Euractiv.
"Зберігаймо спокій, Румунія не вступатиме у війну (з Росією, - ред.)", – заявив Чолаку у відповідь на заяву Георгіце про те, що Румунія має бути готовою до протистояння РФ.
31 січня Георгіце у своїй заяві запропонував запровадити в Румунії добровільну військову службу для осіб віком від 18 до 35 років, як чоловіків, так і жінок. Відповідний законопроєкт було подано до парламенту.
Окрім цього голова румунського Генштабу підкреслив дефіцит особового складу армії, спричинений відмовою від обов’язкової військової служби в Румунії та в усіх країнах-членах НАТО.
Що передувало
- Влад Георгіце в інтерв’ю виданню Europa Libera заявив, що якщо Росія виграє війну проти України, наступною "мішенню" може стати Молдова. Він наголосив, що Румунія має вжити заходів і бути готовою до можливої війни з РФ.
- Раніше німецьке видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО в лютому вже цього року.
- Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Захід розробити довгострокову стратегію стримування Росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України. Каріньш зазначив, що Росія має імперіалістичну ідеологію, тому загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо Україна вийде на кордони 1991 року.
- Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен також говорила, що Росія після Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз. Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов наприкінці минулого року заявив, що "Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО". Водночас, президент Литви вважає ймовірність нападу РФ на країни НАТО невеликою.
- Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме [щонайменше] п’ять років” в Україні.