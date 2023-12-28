Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО, − російський дипломат

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні розкритикував рішення Гельсінкі підписати угоду про оборонне співробітництво зі США.

Фінляндія “першою постраждає”, якщо розпочнеться війна між блоком НАТО та Росією.

Про це заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, пише Politico.

“Оскільки вони наші сусіди, якщо, не дай Боже, буде якась ескалація, вони першими постраждають”, − сказав Ульянов російському інформаційному агентству.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні цього року, ставши 31-м членом альянсу, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів, що є найдовшим з усіх членів НАТО.

Ульянов також розкритикував рішення Фінляндії підписати угоду про оборонне співробітництво зі США в грудні, що дало американським військам доступ до фінських баз і дозволило США зберігати військову техніку на фінській території.“Це вже є серйозним викликом”, − сказав він.