Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО, − російський дипломат

Фінляндія “першою постраждає”, якщо розпочнеться війна між блоком НАТО та Росією.
Про це заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, пише Politico.
“Оскільки вони наші сусіди, якщо, не дай Боже, буде якась ескалація, вони першими постраждають”, − сказав Ульянов російському інформаційному агентству.
Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні цього року, ставши 31-м членом альянсу, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів, що є найдовшим з усіх членів НАТО.
Ульянов також розкритикував рішення Фінляндії підписати угоду про оборонне співробітництво зі США в грудні, що дало американським військам доступ до фінських баз і дозволило США зберігати військову техніку на фінській території.“Це вже є серйозним викликом”, − сказав він.
- Видання Insider написало, що до міграційної кризи на кордоні Фінляндії причетні силовики російських спецслужб, які організовували подібне на кордонах Польщі та Білорусі.
- Фінський уряд вирішив з 15 грудня на місяць закрити кордон з Росією.
- Раніше Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні із РФ до 18 лютого.
- Згодом фіни оголосили про відкриття двох пунктів пропуску, проте із умовою, що напливу мігрантів не буде.
- Також в уряді Фінляндії заявили, що готують законопроект про повне закриття кордону із Росією.