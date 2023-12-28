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Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО, − російський дипломат

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні розкритикував рішення Гельсінкі підписати угоду про оборонне співробітництво зі США.

Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО, − російський дипломат
Фото: Insider

Фінляндія “першою постраждає”, якщо розпочнеться війна між блоком НАТО та Росією.

Про це заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, пише Politico

“Оскільки вони наші сусіди, якщо, не дай Боже, буде якась ескалація, вони першими постраждають”, − сказав Ульянов російському інформаційному агентству.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні цього року, ставши 31-м членом альянсу, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

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Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 кілометрів, що є найдовшим з усіх членів НАТО.

Ульянов також розкритикував рішення Фінляндії підписати угоду про оборонне співробітництво зі США в грудні, що дало американським військам доступ до фінських баз і дозволило США зберігати військову техніку на фінській території.“Це вже є серйозним викликом”, − сказав він.

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