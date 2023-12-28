Протестувальників у Сербії звинуватили у спробі насильницької зміни конституційного ладу

Вища прокуратура в Белграді звинуватила протестувальників, які заявили про фальсифікацію виборів, у спробі насильницької зміни конституційного ладу, пише Balkan Insight.

Покарання за ці злочини може становити від шести місяців до п'яти років позбавлення волі.

Прокуратура заявила, що семеро осіб визнали провину й уклали угоди про умовне тюремне ув'язнення і штрафи. Їх передадуть до Вищого суду в Белграді для підтвердження.

Прокурори попросили у суду додатково затримати 11 підозрюваних, щоб “вони не повторили те саме правопорушення протягом короткого періоду часу”. Чотирьох осіб залишили під вартою на 30 днів, п’ятеро отримали домашній арешт без електронного нагляду, а одну особу звільнили.

Мірослав Алексич, один із лідерів опозиційної коаліції “Сербія проти насильства”, стверджує, що звинувачення абсолютно безпідставні. “Ми не хочемо жодного силового вторгнення, ми не хочемо влади силою. Ми хочемо анулювання вкрадених виборів, оскільки було доведено, що вони були сфальшовані”, – сказав він у вівторок.