Протестувальників у Сербії звинуватили у спробі насильницької зміни конституційного ладу

Вища прокуратура в Белграді звинуватила протестувальників, які заявили про фальсифікацію виборів, у спробі насильницької зміни конституційного ладу, пише Balkan Insight.
Покарання за ці злочини може становити від шести місяців до п'яти років позбавлення волі.
Прокуратура заявила, що семеро осіб визнали провину й уклали угоди про умовне тюремне ув'язнення і штрафи. Їх передадуть до Вищого суду в Белграді для підтвердження.
Прокурори попросили у суду додатково затримати 11 підозрюваних, щоб “вони не повторили те саме правопорушення протягом короткого періоду часу”. Чотирьох осіб залишили під вартою на 30 днів, п’ятеро отримали домашній арешт без електронного нагляду, а одну особу звільнили.
Мірослав Алексич, один із лідерів опозиційної коаліції “Сербія проти насильства”, стверджує, що звинувачення абсолютно безпідставні. “Ми не хочемо жодного силового вторгнення, ми не хочемо влади силою. Ми хочемо анулювання вкрадених виборів, оскільки було доведено, що вони були сфальшовані”, – сказав він у вівторок.
- Коаліція разом зі студентськими рухами влаштовують протести проти фальсифікацій на виборах 17 грудня, про які заявили як внутрішні, так і міжнародні спостерігачі. Зокрема йдеться, що організована “міграція” виборців різко вплинула на результати виборів у столиці Белграді, де результат був щільним, тобто на цей момент ні керівні партії, ні опозиція не можуть сформувати чітку більшість.
- Явка виборців становила 51,93% за дві години до кінця голосування.
- Загалом за 250 місць у парламенті змагалися 18 партій та блоків. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.
- Однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії стали восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії. Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".
- Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.
- За результатами теперішніх виборів перемогу здобула політсила президента Александра Вучича. Так, популістська керівна Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72%, лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії − третє з 6,56%.
- Президент Александар Вучич і Івіца Дачич, голова Ради національної безпеки Сербії заявили, що акції протесту суперечать конституційному порядку.