На думку міжнародних спостерігачів, вони були несправедливими.

Вчора у центрі Белграда на антиурядовий протест зібралися тисячі людей, вимагаючи скасування парламентських і місцевих виборів, які відбулися тиждень тому і які, на думку міжнародних спостерігачів, були несправедливими.

Про це пише Reuters.

Згідно з попередніми результатами державної виборчої комісії, популістська керівна Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72% голосів на дострокових парламентських виборах минулих вихідних. Лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії − третє з 6,56%.

Міжнародна моніторингова місія в понеділок заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Александра Вучича та порушення правил голосування, зокрема через підкуп голосів.

Вучич заявив, що вибори були чесними.

Reuters зазначає, з посиланням на свідків, що поліція застосувала перцевий балончик після того, як натовп спробував увірватися до ратуши Белграда, де базується місцева виборча комісія. Деякі з протестувальників залізли на будівлю та розбили вікна. Інші кидали каміння у вікна, розбиваючи шибки.

"Вучич злодій", − скандували протестувальники.

Фото: EPA/UPG

МВС закликало протестувальників "утриматися від прориву до ратуші".

Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович з коаліції “Сербія проти насильства” намагалися відкрити двері ратуші, але не змогли увійти, а натовп кричав “заходьте, заходьт” і “ні капітуляції”. Близько 10 вечора cиловики відтіснили протестувальників від ратуші.

Інший член організації “Сербія проти насильства” Марініка Тепіч оголосила голодування після виборів, вимагаючи їх скасування.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG