Вчора у центрі Белграда на антиурядовий протест зібралися тисячі людей, вимагаючи скасування парламентських і місцевих виборів, які відбулися тиждень тому і які, на думку міжнародних спостерігачів, були несправедливими.
Про це пише Reuters.
Згідно з попередніми результатами державної виборчої комісії, популістська керівна Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72% голосів на дострокових парламентських виборах минулих вихідних. Лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії − третє з 6,56%.
Міжнародна моніторингова місія в понеділок заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Александра Вучича та порушення правил голосування, зокрема через підкуп голосів.
Вучич заявив, що вибори були чесними.
Reuters зазначає, з посиланням на свідків, що поліція застосувала перцевий балончик після того, як натовп спробував увірватися до ратуши Белграда, де базується місцева виборча комісія. Деякі з протестувальників залізли на будівлю та розбили вікна. Інші кидали каміння у вікна, розбиваючи шибки.
"Вучич злодій", − скандували протестувальники.
МВС закликало протестувальників "утриматися від прориву до ратуші".
Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович з коаліції “Сербія проти насильства” намагалися відкрити двері ратуші, але не змогли увійти, а натовп кричав “заходьте, заходьт” і “ні капітуляції”. Близько 10 вечора cиловики відтіснили протестувальників від ратуші.
Інший член організації “Сербія проти насильства” Марініка Тепіч оголосила голодування після виборів, вимагаючи їх скасування.
- 17 грудня у Сербії завершилися позачергові парламентські вибори. Явка склала 51,93% за дві години до кінця голосування.
- Загалом за 250 місць у парламенті змагалися 18 партій та блоків. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.
- Однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії стали восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії. Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".
- Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.