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У Белграді тисячі людей вимагали скасування результатів парламентських і місцевих виборів

На думку міжнародних спостерігачів, вони були несправедливими.

У Белграді тисячі людей вимагали скасування результатів парламентських і місцевих виборів
Фото: EPA/UPG

Вчора у центрі Белграда на антиурядовий протест зібралися тисячі людей, вимагаючи скасування парламентських і місцевих виборів, які відбулися тиждень тому і які, на думку міжнародних спостерігачів, були несправедливими.

Про це пише Reuters.

Згідно з попередніми результатами державної виборчої комісії, популістська керівна Сербська прогресивна партія (SNS) набрала 46,72% голосів на дострокових парламентських виборах минулих вихідних. Лівоцентристський опозиційний альянс “Сербія проти насильства” посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії − третє з 6,56%.

Міжнародна моніторингова місія в понеділок заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Александра Вучича та порушення правил голосування, зокрема через підкуп голосів.

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Вучич заявив, що вибори були чесними.

Reuters зазначає, з посиланням на свідків, що поліція застосувала перцевий балончик після того, як натовп спробував увірватися до ратуши Белграда, де базується місцева виборча комісія. Деякі з протестувальників залізли на будівлю та розбили вікна. Інші кидали каміння у вікна, розбиваючи шибки.

"Вучич злодій", − скандували протестувальники.

Фото: EPA/UPG

 МВС закликало протестувальників "утриматися від прориву до ратуші".

Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович з коаліції “Сербія проти насильства” намагалися відкрити двері ратуші, але не змогли увійти, а натовп кричав “заходьте, заходьт” і “ні капітуляції”. Близько 10 вечора cиловики відтіснили протестувальників від ратуші.

Інший член організації “Сербія проти насильства” Марініка Тепіч оголосила голодування після виборів, вимагаючи їх скасування.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • 17 грудня у Сербії завершилися позачергові парламентські вибори. Явка склала 51,93% за дві години до кінця голосування.
  • Загалом за 250 місць у парламенті змагалися 18 партій та блоків. Прохідний бар'єр для проходження до парламенту становить 3% голосів виборців.
  • Однією із головних причин проведення дострокових виборів у Сербії стали восьмимісячні протести, падіння рейтингів президентської партії та зростання популярності руху "Сербія проти насильства", а також погіршення соціально-економічної ситуації в Сербії. Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції "Сербія проти насильства".
  • Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.
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