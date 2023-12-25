Цього місяця температура в місті часто опускалася нижче -10 градусів.

Столиця Китаю Пекін переживає найхолодніший грудень з 1951 року, пише BBC.

Цього місяця температура в місті часто опускалася нижче -10 градусів.

Видання нагадує, що це був рік екстремальних ситуацій у китайській столиці − шість місяців тому в Пекіні був зафіксований найспекотніший день у червні з температурою трохи більше 40C.

Китай уже цієї зими постраждав від кількох хвиль надзвичайно холодної погоди.

Як повідомляє державне інформаційне агентство China Daily, пекінська метеорологічна обсерваторія нещодавно зафіксувала понад 300 годин температури нижче нуля менше ніж за два тижні.

У деяких провінціях Китаю через різке похолодання закрили школи, транспортний зв’язок також був ускладнений. Постійна холодна погода створила труднощі з енергопостачанням в провінції Хенань, низка опалювальних котлів вийшла з ладу.

Тим часом у частинах північної Японії випав величезний снігопад, що є нетиповим для цієї пори року. Протягом останніх кількох днів у деяких районах було оголошено попередження про сильний сніг, у префектурах Гіфу та Хоккайдо випало близько метра снігу.

За даними Корейського метеорологічного управління (KMA), останніми тижнями в Південній Кореї спостерігалися екстремальні коливання температури − від 16C до -12C.

Однією з можливих причин різкого похолодання є ослаблення полярного вихору − простору холодного повітря, який зазвичай є навколо Арктики, що дозволяє повітрю рухатися далі на південь, ніж зазвичай. Однак серед вчених точаться дискусії щодо того, яку роль у цьому відіграє зміна клімату.