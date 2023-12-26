Внаслідок ізраїльського авіаудару загинув командир військового крила "Корпусу вартових ісламської революції" Ірану

Внаслідок ізраїльського авіаудару в Сирії загинув командир військового крила "Корпусу вартових ісламської революції" Ірану Разі Мусаві.
Про це повідомляє “Українська Правда” з посиланням на іранську службу Радіо Свобода
Зазначається, що подробиці атаки поки не розголошують. Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA повідомляє, що Ізраїль завдав удару по передмісті Дамаска.
А президент Ірану Ебрагім Раїсі сказав, що Ізраїль "безумовно заплатить за цей злочин".
Разі Мусаві відповідав, за даними ЗМІ, за взаємодію Ірану та Сирії, і перебував у складі підрозділу "Кудс".
"Сирійська обсерваторія з прав людини" повідомила, що Ізраїль обстріляв Мусаві на фермі в районі, де були розташовані кілька офісів екстремістського угруповання "Хезболла".
Наразі Ізраїль не прокоментував атаку, але раніше заявляв, що не дозволить іранську присутність у Сирії.
- Нетаньяху вважає, що Ізраїлю доведеться мати справу з Іраном під час війни з ХАМАС. Перш за все Ізраїль має не дати Ірану озброїтися ядерною зброєю, наголосив Нетаньяху.
- В Ірані вбили фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, який, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, брав участь в розробці військової ядерної програми країни і очолював роботи по створенню ядерних боєголовок.