Внаслідок ізраїльського авіаудару загинув командир військового крила "Корпусу вартових ісламської революції" Ірану

Внаслідок ізраїльського авіаудару в Сирії загинув командир військового крила "Корпусу вартових ісламської революції" Ірану Разі Мусаві.

Про це повідомляє “Українська Правда” з посиланням на іранську службу Радіо Свобода

Зазначається, що подробиці атаки поки не розголошують. Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA повідомляє, що Ізраїль завдав удару по передмісті Дамаска.

А президент Ірану Ебрагім Раїсі сказав, що Ізраїль "безумовно заплатить за цей злочин".

Разі Мусаві відповідав, за даними ЗМІ, за взаємодію Ірану та Сирії, і перебував у складі підрозділу "Кудс".

"Сирійська обсерваторія з прав людини" повідомила, що Ізраїль обстріляв Мусаві на фермі в районі, де були розташовані кілька офісів екстремістського угруповання "Хезболла".

Наразі Ізраїль не прокоментував атаку, але раніше заявляв, що не дозволить іранську присутність у Сирії.