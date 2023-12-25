На різдвяній месі Папа Римський попросив про мир

Також Папа присвятив частину свого послання торгівлі зброєю.

На різдвяній месі понтифік закликав припинити конфлікти, політичні, соціальні чи військові, в таких місцях, як Україна, Сирія, Ємен, Ліван, Вірменія та Азербайджан.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму різдвяному зверненні “Urbi et Orbi” (до міста та світу) Папа Франциск назвав напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня “огидним”. Він закликав звільнити близько 100 заручників, яких все ще утримують в Газі.

“Я благаю припинити військові дії, які призводять до жахливих жертв серед невинного цивільного населення, і закликаю до вирішення розпачливої гуманітарної ситуації шляхом надання гуманітарної допомоги”, - додав він.

Також Папа присвятив частину свого послання торгівлі зброєю, і закликав до більш детального розслідування торгівлі зброєю.

“І як ми взагалі можемо говорити про мир, коли виробництво, продаж і торгівля зброєю зростає?” - сказав Франциск.