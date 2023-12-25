Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

У ніч на 25 грудня національна енергетична компанія Укренерго надала аварійну допомогу на запит польського оператора системи передачі PSE, отримавши від нього надлишок електроенергії,

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Сьогодні вночі на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що зараз електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

"Унаслідок потепління добовий максимум споживання 24 грудня був на 1% менший порівняно із показниками попередньої неділі - 17 грудня. Водночас «Укренерго»закликає українців до енергоощадливості, адже споживання сезонно тримається на високому рівні", – йдеться в повідомленні.

Експорту електроенергії 25 грудня немає. Імпорт запланований упродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 17 736 МВт-год.