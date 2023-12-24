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Іран отримав нові крилаті ракети, – Reuters

Також ВМС Ірану отримали розвідувальні гелікоптери.

Іран отримав нові крилаті ракети, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Іранський флот отримав крилаті ракети з радіусом дії 1000 км (621 милю), а також розвідувальні гелікоптери, – пише Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ. 

Причиною такого "онолення" стали звинувачення з боку США у тому, що Іранський безпілотник  атакував танкер з хімікатами в Індійському океані. 

"Крилата ракета Talaeiyeh має радіус дії понад 1000 км і є розумною ракетою, яка може змінювати цілі під час польоту", — цитують державні ЗМІ слова командувача ВМС Ірану Шахрама Ірані.

Він додає, що арсенал іранського військово-морського флоту поповнився також розвідувальними гелікоптерами, безпілотниками та морськими крилатими ракетами, виготовленими в країні.

Як пише видання, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та дрони іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.

Іранський ударний безпілотник атакував танкер з хімікатами в Індійському океані. Зазначається, що танкер-хімовоз CHEM PLUTO, під прапором Ліберії, що належить Японії і управляється Нідерландами, був вражений ударним безпілотником в Індійському океані, за 200 морських миль від узбережжя Індії.

Удар по танкеру в Індійському океані був завданий на тлі того, що підтримувані Іраном хусити в Ємені за останні чотири тижні атакували близько десяти комерційних і торгових суден, що прямували через Червоне море.

  • У грудні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 10 організацій і чотирьох осіб, що базуються в Ірані, Малайзії, Гонконзі та Індонезії, звинувачуючи їх у підтримці виробництва іранських безпілотників.
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