Міністр оборони Пісторіус став найпопулярнішим політиком року в Німеччині

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус отримав найвищий рейтинг схвалення серед усіх німецьких політиків у щорічному опитуванні агенції INSA на замовлення щотижневика Bild am Sonntag, – пише DW.

Борис Пісторіус належить до лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), членом яких є також канцлер ФРН Олаф Шольц. 42% людей, опитаних INSA, сказали, що хотіли б, аби Пісторіус мав більший вплив у німецькій політиці.

Для порівняння, попередниця Пісторіуса на посаді голови Міноборони ФРН, Крістін Ламбрехт (теж із СДПН), у минулому році мала рейтинг схвалення на рівні 16%.

Щодо рейтингу самого ж канцлера Олафа Шольца, то він різко впав: Шольц отримав лише 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Тож в опитуванні Шольц посів 12-те місце за рейтингом схвалення, тоді як у 2022 році був на третьому.

Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році. Більшої популярності почали набирати представники опозиції Шольца.

Уряд Олафа Шольца активно підтримує допомогу Україні у війні проти РФ. А нещодавно Борис Пісторіус сказав, що оборонна промисловість Європи повинна активно нарощувати власне виробництво зброї та озброєння, адже у майбутньому не зможе покладатись на США для гарантування безпеки.