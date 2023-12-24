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Міністр оборони Пісторіус став найпопулярнішим політиком року в Німеччині

Однак популярність інших міністрів з команди Шольца значно знизилася.

Міністр оборони Пісторіус став найпопулярнішим політиком року в Німеччині
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус на танку Leopard 2
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус отримав найвищий рейтинг схвалення серед усіх німецьких політиків у щорічному опитуванні агенції INSA на замовлення щотижневика Bild am Sonntag, – пише DW.

Борис Пісторіус належить до лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), членом яких є також канцлер ФРН Олаф Шольц. 42% людей, опитаних INSA, сказали, що хотіли б, аби Пісторіус мав більший вплив у німецькій політиці. 

Для порівняння, попередниця Пісторіуса на посаді голови Міноборони ФРН, Крістін Ламбрехт (теж із СДПН), у минулому році мала рейтинг схвалення на рівні 16%.

Щодо рейтингу самого ж канцлера Олафа Шольца, то він різко впав: Шольц отримав лише 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Тож в опитуванні Шольц посів 12-те місце за рейтингом схвалення, тоді як у 2022 році був на третьому.

Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році. Більшої популярності почали набирати представники опозиції Шольца. 

Уряд Олафа Шольца активно підтримує допомогу Україні у війні проти РФ. А нещодавно Борис Пісторіус сказав, що оборонна промисловість Європи повинна активно нарощувати власне виробництво зброї та озброєння, адже у майбутньому не зможе покладатись на США для гарантування безпеки.

  • 8 грудня Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні. До нового пакету увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів.
  • Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро. Замовлення охоплює виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.
  • Також оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
  • Нещодавно у одному з пакетів допомоги Німеччина передала Україні снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів. 
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