Міністр оборони Пісторіус став найпопулярнішим політиком року в Німеччині

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус отримав найвищий рейтинг схвалення серед усіх німецьких політиків у щорічному опитуванні агенції INSA на замовлення щотижневика Bild am Sonntag, – пише DW.
Борис Пісторіус належить до лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), членом яких є також канцлер ФРН Олаф Шольц. 42% людей, опитаних INSA, сказали, що хотіли б, аби Пісторіус мав більший вплив у німецькій політиці.
Для порівняння, попередниця Пісторіуса на посаді голови Міноборони ФРН, Крістін Ламбрехт (теж із СДПН), у минулому році мала рейтинг схвалення на рівні 16%.
Щодо рейтингу самого ж канцлера Олафа Шольца, то він різко впав: Шольц отримав лише 26%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Тож в опитуванні Шольц посів 12-те місце за рейтингом схвалення, тоді як у 2022 році був на третьому.
Багато інших членів уряду Шольца також втратили від 5 до 7 відсоткових пунктів у порівнянні з їхнім рейтингом схвалення у 2022 році. Більшої популярності почали набирати представники опозиції Шольца.
Уряд Олафа Шольца активно підтримує допомогу Україні у війні проти РФ. А нещодавно Борис Пісторіус сказав, що оборонна промисловість Європи повинна активно нарощувати власне виробництво зброї та озброєння, адже у майбутньому не зможе покладатись на США для гарантування безпеки.
- 8 грудня Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні. До нового пакету увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів.
- Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро. Замовлення охоплює виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.
- Також оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
- Нещодавно у одному з пакетів допомоги Німеччина передала Україні снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.