Майбутній прем'єр Нідерландів закликав громадян Туреччини обрати нового президента

“Я виграв вибори у Нідерландах. І я хочу, щоб громадяни Туреччини, які підтримують секуляризм і кемалізм, обрали нового лідера", заявив Герт Вілдерс.

Нідерландський ультраправий політик Герт Вілдерс закликав до обрання нового лідера Туреччини громадянами, які “підтримують секуляризм”, пише Bloomberg.

Це є завуальованим закидом президенту країни Реджепу Тайїпу Ердогану.

“Я виграв вибори у Нідерландах. І я хочу, щоб громадяни Туреччини, які підтримують секуляризм і кемалізм, обрали нового лідера, який зможе перемогти на наступних виборах”, − заявив Вілдерс, який 22 листопада здобув разючу перемогу на виборах.

Вілдерс давно закликав до обмеження імміграції мусульман до Нідерландів. Він раніше критикував Ердогана, закликав до обрання нового турецького лідера, який зупинить приплив більшої кількості арабів до Туреччини, захистить турецьких жінок, підтримає робітничий клас і припинить корупцію.

Ердоган переміг просвітську партію Туреччини на початку цього року, і його 20-річне правління перейшло у третє десятиліття. Наступні президентські вибори у Туреччині заплановані на 2028 рік. Водночас головна опозиційна Народно-республіканська партія Туреччини вже обрала нового лідера перед місцевими виборами у березні.

Вілдерс, який отримав більше місць, ніж передбачали будь-які опитування, наразі веде переговори з трьома іншими партіями щодо формування правої коаліції з ним на посаді наступного прем'єр-міністра країни. Хоча чотири сторони, ймовірно, досягнуть угоди щодо зменшення міграції, такі теми як допомога Україні, співпраця з Європейським Союзом та кліматична політика можуть ускладнити переговори. Останні опитування громадської думки вказують на все більшу підтримку Партії свободи Вілдерса.