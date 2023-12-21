Нідерланди виділяють для України 102 мільйони євро допомоги

Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на підтримку України в рамках першого пакету допомоги 2024 року. Ця сума є частиною з понад 2 мільярдів євро, які уряд Нідерландів зарезервував для підтримки України в наступному році.
Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.
102 мільйони виділених коштів спрямували, щоб допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни. В уряді зазначають, війна, що триває, продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше.
Новий пакет підтримки спрямований на нагальні потреби:
- 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;
- 15 мільйонів євро на розмінування сільськогосподарських земель і звільнених територій, серед іншого;
- 62 мільйони євро на підтримку Уряду України в наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;
- 10 млн євро поставок для української електромережі.
Допомога Нідерландів для України:
- 15 грудня під час візиту міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Вана Левена, країна-союзник надала Україні понад 2,5 мільярди євро допомоги.
- У листопаді стало відомо, що Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро.
- Також, Нідерланди зарезервували додатковий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро на 2024 рік. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію країни.