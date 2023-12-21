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Нідерланди виділяють для України 102 мільйони євро допомоги

Фінансова допомога є частиною першого пакету підтримки на 2024 рік.

Нідерланди виділяють для України 102 мільйони євро допомоги
Фото: Укрінформ

Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на підтримку України в рамках першого пакету допомоги 2024 року. Ця сума є частиною з понад 2 мільярдів євро, які уряд Нідерландів зарезервував для підтримки України в наступному році.

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

102 мільйони виділених коштів спрямували, щоб допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни. В уряді зазначають, війна, що триває, продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше.

Новий пакет підтримки спрямований на нагальні потреби:

  • 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;
  • 15 мільйонів євро на розмінування сільськогосподарських земель і звільнених територій, серед іншого;
  • 62 мільйони євро на підтримку Уряду України в наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;
  • 10 млн євро поставок для української електромережі.

Допомога Нідерландів для України:

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