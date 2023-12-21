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Україна отримала останні 1,5 млрд євро допомоги від ЄС з цьогорічного пакету на 18 млрд євро

Президентка Єврокомісії зазначила, що тепер Євросоюз має укласти нову угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку.

Україна отримала останні 1,5 млрд євро допомоги від ЄС з цьогорічного пакету на 18 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Україна отримала останні 1,5 млрд євро допомоги з цьогорічного пакету на 18 млрд євро. 

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена”, - написала вона.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Урсулі фон дер Ляєн та лідерам держав-членів ЄС за допомогу і висловив сподівання щодо подальшої допомоги.

"Україна отримує безпрецедентну фінансову підтримку від ЄС у боротьбі з агресором. Сьогодні надійшов останній транш розміром 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги розміром 18 млрд євро. Сподіваюся на подальшу непохитну допомогу ЄС! Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу (єврокомісар з питань фінансових послуг, - ред.) та лідерам держав-членів ЄС за підтримку, яку ви продовжуєте надавати нам у складні часи", – написав голова уряду.

Нагадаємо, що ЄС говоритиме про 50 млрд євро для України на саміті 1 лютого. На заході йтиметься про питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема, виділення багаторічної допомоги нашій державі.

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