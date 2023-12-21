Головне за ніч та ранок четверга, 21 грудня: 34 збитих "шахеди", 99 бойових зіткнень, обстріл Нікополя

Нічний наліт "шахедів", 99 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на Київщині, ДТП з українцями в Польщі, 950 млн від Японії.

У ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу "Shahed" із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, повідомляє Командування Повітряних сил.

Загалом зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

"До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - наголосили в командуванні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

На півдні ППО знищила 19 дронів-камікадзе, повідомляє пресцентр Сил оборони півдня України. Ворог запускав безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму.

"Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями. Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе: 13 на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 2 на Вінниччині, 1 на Дніпропетровщині. Влучань не допущено", - йдеться в повідомленні.

Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

На Київщині внаслідок російської нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

Загорівся один зі складів. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідували, повідомили у Telegram Київської ОВА.

"Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

"Вночі в одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Загорання ліквідовано на площі 1500 кв.м. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, 2 легкових автомобілі та позашляховик", – додали в ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 99 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1080 окупантів, 14 ворожих танків, 31 бронемашину, 20 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 350 270 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Учора ввечері російські окупанти випустили по Нікополю більш ніж півдесятка снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередачі і газогін.

Станом на 9:46 Лисак повідомив про двох загиблих. Це жінки 60 та 46 років. Також дістав поранення 86-річний чоловік. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні.

"Пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередачі. Зараз уточнюємо всю інформацію", - додав голова ОВА.

Мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною, повідомляє Укрінформ із посиланням на коментар речниці поліції міста Томашів-Любельський Малгожати Павловської.

“Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні”, - повідомила Павловська.

Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.

Аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі №17. Мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску “Гребенне-Рава Руська”.

Україна отримала 950 млн доларів від Японії у межах проєктів Світового банку INSPIRE та HOPE на відновлення та соціальний захист, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн доларів у межах проєкту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей” (HOPE) та позики від Уряду Японії обсягом 900 млн доларів через проєкт “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE).

Кошти спрямують для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!