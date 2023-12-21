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Росія отримала від Північної Кореї ще понад тисячу контейнерів з боєприпасами, − посол США при НАТО

Сполучені Штати підтверджують цю інформацію 

Росія отримала від Північної Кореї ще понад тисячу контейнерів з боєприпасами, − посол США при НАТО
Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на космодромі "Східний", 13 вересня 2023 року
Фото: EPA/UPG

США мають інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Росія отримала від Північної Кореї більше тисячі контейнерів з боєприпасами.

Про це повідомила під час онлайн-брифінгу посол США при НАТО Джуліан Сміт, пише Укрінформ.

“У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів”, − зауважила представниця США.

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Сміт також повідомила про супутникові знімки, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.

“Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ”, − зауважила Сміт.

За її словами, у США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що в цьому “списку бажань” Пхеньяна є винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

Як співпрацюють РФ та КНДР

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