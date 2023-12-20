ППО знищила два російських БпЛА на Дніпропетровщині

Українські захисники збили два ворожих безпілотники в небі над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він уточнив, що безпілотники збили в Криворізькому та Дніпровському районах.
Російські БпЛА знищили захисники з ПвК “Схід”.
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