На сьогодні виклик екстрених служб за номером 112 доступний, крім Києва, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській та Чернігівській областях.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Він нагадав, що у березні анонсував підготовку до впровадження 112, а в липні відкрили перший комунікаційний центр у Києві.
Від моменту запуску на номер 112 надійшло вже майже 500 тис. викликів громадян, повідомив міністр.
Клименко наголосив, що оператори служби володіють іноземними мовами, також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення.
Наразі фахівці опрацювали понад 5,5 тис. звернень жестовою мовою за допомогою відеозв’язку.
- В липні МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві — єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.
- 7 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".
- Нацполіція заявляла про готовність до інтеграції в єдину службу "112" ще у січні 2020 року.