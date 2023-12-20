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Виклик екстрених служб за номером 112 доступний у шести областях України та в Києві, - Клименко

Від моменту запуску на номер 112 надійшло вже майже 500 тис. викликів громадян.

Виклик екстрених служб за номером 112 доступний у шести областях України та в Києві, - Клименко
Фото: Скріншот з відео

На сьогодні виклик екстрених служб за номером 112 доступний, крім Києва, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він нагадав, що у березні анонсував підготовку до впровадження 112, а в липні відкрили перший комунікаційний центр у Києві. 

Від моменту запуску на номер 112 надійшло вже майже 500 тис. викликів громадян, повідомив міністр. 

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Клименко наголосив, що оператори служби володіють іноземними мовами, також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення. 

Наразі фахівці опрацювали понад 5,5 тис. звернень жестовою мовою за допомогою відеозв’язку. 

  • В липні МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві — єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. 
  • 7 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".
  • Нацполіція заявляла про готовність до інтеграції в єдину службу "112" ще у січні 2020 року. 
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