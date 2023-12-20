Від моменту запуску на номер 112 надійшло вже майже 500 тис. викликів громадян.

На сьогодні виклик екстрених служб за номером 112 доступний, крім Києва, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він нагадав, що у березні анонсував підготовку до впровадження 112, а в липні відкрили перший комунікаційний центр у Києві.

Від моменту запуску на номер 112 надійшло вже майже 500 тис. викликів громадян, повідомив міністр.

Клименко наголосив, що оператори служби володіють іноземними мовами, також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення.

Наразі фахівці опрацювали понад 5,5 тис. звернень жестовою мовою за допомогою відеозв’язку.