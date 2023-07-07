У Києві повноцінно запрацювала служба 112, - Клименко

Зокрема, працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок.

Міністерство внутрішніх справ повноцінно запровадило службу 112 у Києві — єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив глава МВСУ Ігор Клименко у телеграмі.

За словами міністра, комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю.

"До операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують. Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", - розповів міністр.

Клименко додав, що службу хочуть масштабувати спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі - на всю територію держави.

Нагадаємо, торік у вересні Верховна Рада ухвалила в цілому "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112".

Закон передбачав створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню у разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій

Згодом у МВС повідомили, що в Україні триває робота над проєктом із заміни старого переліку номерів екстрених служб на єдину Систему 112. У 2023 році планували запустити цю систему в пілотних регіонах.