З початку роботи Єдиного реєстру зброї дозволи отримали понад 1200 осіб, − МВС

З початку роботи Єдиного реєстру зброї 1243 особи отримали дозволи, надали повний пакет документів та пройшли перевірку працівниками поліції.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомили у МВС.

Він зазначив, що завдяки роботі Єдиного реєстру зброї тепер значно скоротиться час отримання дозволу та час перевірки, а також продовження документів.

“Це, можливо, буде робити менше, ніж за одну добу, і я думаю, що навіть може займати до однієї години”, − сказав заступник міністра.

Окремо йшлося про питання, чи можливо недоброчесним громадянам надати підробні документи в електронному вигляді, зокрема, довідки від нарколога та психіатра.

“Необхідно одразу зауважити, що за підробку документів та використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. По-друге, на працівників Національної поліції, безпосередньо на працівників відділу контролю за обігом зброї, покладено обов'язок перевірки і верифікації тих документів, які надає громадянин для продовження дозволу зброї або на його отримання. Якщо будуть виникати питання у працівників Національної поліції, такі дозволи надаватись не будуть”, − повідомив Тимченко.

Він підкреслив, що відповідь громадянам обов'язково буде аргументована, щоб вони або надали якіснішу довідку, або звернулися безпосередньо до працівників Національної поліції України.

Нагадаємо, Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні 23 червня цього року, у нього вноситься вся зброя, яка є у нашій країні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, зазначив, що зброя, яка потрапила до наших громадян під час широкомасштабного вторгнення РФ, не є їхньою власністю.