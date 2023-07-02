На Херсонщині трактор підірвався на міні

У Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Інцидент трапився у Посад-Покровському.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук. Лікарі, котрі прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу. Від шпиталізації чоловік відмовився.

Нагадаємо, що за словами командувача ВМС Олексія Неїжпапи, Україна вже розробляє операції з розмінування Чорного моря.