ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині трактор підірвався на міні

Інцидент трапився у Посад-Покровському.

На Херсонщині трактор підірвався на міні

У Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Інцидент трапився у Посад-Покровському.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук. Лікарі, котрі прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу. Від шпиталізації чоловік відмовився.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що за словами командувача ВМС Олексія Неїжпапи, Україна вже розробляє операції з розмінування Чорного моря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies