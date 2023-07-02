Коли звільняли Зміїний, то "Байрактари" знищили кілька катерів та вертоліт росіян, - Неїжпапа

Ескадрилья працювала над суходолом Херсонщини, Миколаївщини, і над Чорним морем.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа розповів про роль, яку відіграла ескадрилья "Байрактарів" у боях за острів Зміїний.

Про це він розповів в інтерв'ю АрміяІнформ.

"Байрактари" працювали над суходолом Херсонської та Миколаївської областей, і над Чорним морем. На їхньому рахунку - знищення кількох патрульних катерів типу "Раптор" та вертоліт, який підбили під час його приземлення на острові Зміїний під час намагання ворога доставити туди десант.

Також віце-адмірал відзначає вертолітну ескадрилью, яка призначена для підтримки морської піхоти.

"Вона брала безпосередню участь у боях на Херсонщині й зараз там працює та підтримує піхоту з повітря, уражаючи ворожі цілі. Окрім цього, сьогодні ми маємо деякі поповнення. Наприклад, отримали від наших партнерів вертольоти Sea King", - розповів Неїжпапа.

Він наголошує, що у складі вітчизняних ВМС - це перші вертольоти не радянського виробництва.

Острів Зміїний - стратегічно важливий об'єкт в акваторії Чорного моря, який належить до територій Одеської області. Росіяни його захопили відразу на початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Деокупація острова проходила в кілька етапів. 30 червня 2022 року росіян вигнали з острова.