Уночі ворог атакував дронами Київщину: від падіння уламків поранення дістав чоловік

Уночі 2 липня окупанти знову атакували дронами Київську область. Унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників поранення отримав чоловік, пошкоджені 3 приватні будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував БПЛА, які були збиті нашими силами ППО. Тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків у 2 районах Київщини пошкоджені 3 приватні будинки.

"На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу", – розповів Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ракетні удари по Україні дещо зменшились. На його думку, це може свідчити про те, що Росія заощаджує ресурси для нового удару.