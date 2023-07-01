В Україні стартував прийом заяв на участь у проєкті "Помічник ветерана"

З 1 липня кандидати на посади, які живуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях, можуть подавати заяви.

У Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях 1 липня розпочався прийом заяв на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветеранів.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Ідеться про реалізацію пілотного проєкту у громадах чотирьох регіонів - сервісної послуги з індивідуального супроводу в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя українських захисників та захисниць, які повертатимуться з фронту та служби додому.

"Помічники ветеранів, а здебільшого це будуть колишні військові, члени ветеранських сімей та загиблих героїв, пройдуть спеціальне навчання, вони працюватимуть у сервісних офісах і консультуватимуть ветеранів з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах", - зазначили у міністерстві.

Послуга розроблена Мінветеранів за сприяння ”Проєкту підтримки Дія”, що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

З 1 липня кандидати на посади помічників ветерана, які живуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях, можуть подавати заяви на конкурсний відбір для участі у цьому проєкті за допомогою інформаційного порталу Е-ветеран.

Обране кандидатами бажане місце працевлаштування в межах пілотної області врахують - за умови участі територіальної громади в експериментальному проєкті.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Центрах надання адміністративних послуг ветеранам та їхнім родинам надаватимуть 19 нових послуг.