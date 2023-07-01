На території Бердянського порту цілодобово працює мобільний крематорій для спалення тіл окупантів, – Генштаб ЗСУ

На території Бердянського порту цілодобово працює мобільний крематорій для спалення тіл окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу.

Також зазначається, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Нагадаємо, протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога.