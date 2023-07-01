Влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура.

Російські війська вдень суботи, 1 липня, здійснили обстріл міста Балаклія в Ізюмському районі Харківської області.

Про це в своєму Telegram-каналі заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо".

"Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", - написав Синєгубов.

За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що з низки населених пунктів Харківської області можуть евакуювати дітей через російські обстріли.