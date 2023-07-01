ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Балаклію з РСЗВ "Торнадо"

Влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура.

Окупанти обстріляли Балаклію з РСЗВ "Торнадо"
Фото: Олег Синєгубов

Російські війська вдень суботи, 1 липня, здійснили обстріл міста Балаклія в Ізюмському районі Харківської області.

Про це в своєму Telegram-каналі заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо".

"Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби", - написав Синєгубов.

За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що з низки населених пунктів Харківської області можуть евакуювати дітей через російські обстріли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies