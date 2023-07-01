Крім того, Руслана Ригованова звинуватили у причетності до дерибану НПП "Голосіївський".

Тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України Руслана Ригованова відсторонили від посади після опрелюднення інфрмації про його участь в антиукраїнських програмах на російському телебаченні та після звинувачень у причетності до дерибану НПП “Голосіївський”.

Про відсторонення Ригованова повідомила пресслужба Міноборони України.

“Тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення відсторонено. У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати Міноборони повідомить окремо найближчими днями.

Зазначимо, що сьогодні, 1 липня, військовослужбовець ЗСУ Олег Симороз повідомив, що керівну посаду в Міністерстві оборони України зайняв учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі.

“Руслан Ригованов - це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого - посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким”, – написав Симороз.

Він зазначає, що тепер Ригованов очолив Департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони України. Симороз додає відповідний наказ міністра оборони Олексія Резнікова.

Військовослужбовець зауважує, що Ригованов як “політичний експерт” регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві, а тепер має доступ до великої кількості документації з так би мовити “обмеженим доступом”.

Нагадаємо, у червні ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри - закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ. Із цієї суми зловмисники привласнили понад 100 млн грн.