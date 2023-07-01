Водія з травмами доправлено до лікарні.

У Полтавській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув підліток, ще одну людину травмовано.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Аварія сталася на дорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу міста Хорола Лубенського району.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Citroën Berlingo, 1981 року народження, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металевий відбійник.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній пасажир, 2008 року народження, дістав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водія з травмами доправлено до місцевої лікарні", - поінформували у поліції.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у понеділок, 26 червня, на трасі Стрий - Ізварине в Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої чотири особи загинули.