На Черкащині зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, четверо загиблих

У понеділок, 26 червня, на трасі Стрий - Ізварине в Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої чотири особи загинули.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"26 червня на трасі Стрий - Ізварине, поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса "Volkswagen" і вантажного автомобіля "Renault". Унаслідок зіткнення чотири людини загинули, ще шість - зазнали травм", - ідеться в повідомленні.

Рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС деблокувало чотирьох загиблих і одного постраждалого із пошкодженого авто.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області сталася ДТП за участю поліцейського, у якій загинули три неповнолітні дівчини. Ще два підлітки отримали поранення.