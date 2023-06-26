Росіяни обстріляли музичну школу у Білозерці на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти вдень у понеділок, 26 червня, обстріляли музичну школу у селищі Білозерка на Херсонщині, одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

"Окупанти вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Також пошкоджено приватні будинки, газопровід та лінії електропередач, що були поруч. Через обстріл постраждала 71-річна жінка, котра знаходилася на подвір’ї", - йдеться у повідомленні.

Жінка дістала поранення ноги, її шпиталізували.

Нагадаємо, що зранку 26 червня ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсонській області. Ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки.

Протягом минулої доби, 25 червня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, безпілотників та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, семеро – дістали поранення.