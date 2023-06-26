Інструктори “Повернись живим” проводять навчання для 600 снайперів ЗСУ

Добре навчені стрільці критично потрібні як у наступі, так і в активній обороні.

Інструктори Фонду “Повернись живим” у рамках проєкту “Звіролови” проводять військові навчання для стрільців та снайперів Збройних сил.

Про це “Повернись живим” повідомляє у Facebook.

“Побачити ворога раніше і поцілити у нього першим. Прикрити свій підрозділ, не допустивши ближнього бою. Виявити і знищити кулеметний чи гранатометний розрахунок. Влучати у ціль на дистанціях до 600 м з урахуванням відстані та вітру. Ці навички передають бійцям інструктори Фонду “Повернись живим” у рамках проєкту “Звіролови”, – йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає навчання 600 марксменів – високоточних стрільців на середні дистанції, або піхотних снайперів, для 10 бойових бригад ЗСУ.

Бійці також отримають 600 прицілів, зокрема, 100 тепловізійних, кріплення до них, мішені та стрілецькі гонги. Загальна вартість проєкту – близько 25 млн гривень.

“Очікуваний результат – насичення українських підрозділів краще навченими і точними стрільцями, критично потрібними як у наступі, так і в активній обороні”, – зазначили у Фонді.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни фонд “Повернись живим” зібрав для ЗСУ понад 7 млрд гривень. Благодійники зробили 2 млн 200 тис. донатів для фонду.