Попри повномасштабну війну в країні споживачі почали частіше купувати побутову техніку та електроніку. Особливо активно продажі цієї категорії зростали у березні та квітні цього року, коли товарообіг центрів техніки “ЦеТе” в мережі торговельних центрів Епіцентр був на 80% і 85% вищим, ніж в аналогічний період минулого року. За аналітичними даними Епіцентру, у травні реалізація побутової техніки та електроніки в мережі була на 20% більшою, ніж торік.

Найкращу динаміку продажів у порівнянні з минулим травнем демонстрували планшетні ПК (зростання в 2,8 разів), вентилятори (в 2,3 рази), зарядні станції (в 2,2 рази) та портативна акустика (в 2 рази). Значне зростання товарообігу також спостерігалося в таких категоріях як: навушники та гарнітури (на 71%), пилосмоки (57,6%), пральні машини (53,3%), електричні печі (47,7%) та телевізори (38,4%).

“Готовність українців витрачати кошти на придбання побутової техніки та електроніки може свідчити про покращення споживчих настроїв, віру в збройні сили та майбутні перспективи країни, навіть попри триваючі бойові дії. Водночас, збереження попиту на зарядні станції типу EcoFlow говорить про бажання українців убезпечити себе від можливих перебоїв зі світлом в умовах наявного дефіциту електроенергії в країні”, - зазначає директор центрів техніки “ЦеТе” Олександр Величко.

За його словами, з початком літнього періоду також очікується сезонне зростання попиту на кондиціонери та кліматичні системи. А з урахуванням можливих перебоїв з електропостачанням у години пікових навантажень на енергомережу, можна прогнозувати підвищений інтерес до нових систем охолодження та кондиціонування з власними акумуляторами. Наприклад, холодильників Ecoflow Glacier та кондиціонерів EcoFlow Wave, які вже почали постачатися на український ринок.