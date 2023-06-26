Уряд Австралії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $110 млн

До нього увійдуть військові транспортні засоби, боєприпаси та гуманітарне фінансування.

Уряд Австралії оголосив про новий пакет допомоги на 110 мільйонів доларів як наступний раунд підтримки України. До нього увійдуть військові транспортні засоби, боєприпаси та гуманітарне фінансування.

Про це пише The Guardian.

“Пакет підтримки України, оприлюднений у понеділок, включає 100 мільйонів доларів військової допомоги та 10 мільйонів доларів гуманітарної допомоги”, − зазначає видання.

Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз зазначив, що допомога відповідає запитам України щодо транспортних засобів та боєприпасів і “принесе відчутні зміни на полі бою”.

ЗСУ отримають:

28 броньованих машин М113,

14 автівок спеціального призначення,

70 військових автівок,

14 причепів,

28 середніх вантажівок,

артилерійські боєприпаси калібру 105 мм.

10 мільйонів доларів передбачено для Українського гуманітарного фонду – для забезпечення людей притулком, медичними послугами, водою та санітарією.

Нагадаємо, Україна подала запит до Австралії щодо стану десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18, розглядаючи потенційну передачу зброї, яка може значно посилити повітряні сили.