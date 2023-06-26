​За минулу добу Збройні сили знищили ще 950 окупантів

За неділю 25 червня оборонці знищили близько 950 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 225 580 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 225 580 (+950) осіб ліквідовано
- танків – 4 031 (+1) од
- бойових броньованих машин – 7 820 (+14) од
- артилерійських систем – 4 055 (+21) од
- РСЗВ – 624 (+0) од
- засоби ППО – 385 (+0) од
- літаків – 314 (+0) од
- гелікоптерів – 308 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 482 (+10)
- крилаті ракети – 1 259 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 751(+16) од
- спеціальна техніка – 557 (+5).
Нагадаємо, учора ворог надалі зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.