ГоловнаСуспільствоВійна

​За минулу добу Збройні сили знищили ще 950 окупантів

Учора відбулося 36 бойових зіткнень на Донеччині.

​За минулу добу Збройні сили знищили ще 950 окупантів
Фото: EPA/UPG

За неділю 25 червня оборонці знищили близько 950 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 225 580 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 225 580 (+950) осіб ліквідовано
  • танків – 4 031 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 7 820 (+14) од
  • артилерійських систем – 4 055 (+21) од
  • РСЗВ – 624 (+0) од
  • засоби ППО – 385 (+0) од
  • літаків – 314 (+0) од
  • гелікоптерів – 308 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 482 (+10)
  • крилаті ракети – 1 259 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 751(+16) од
  • спеціальна техніка – 557 (+5).

Нагадаємо, учора ворог надалі зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies