​За минулу добу Збройні сили знищили ще 950 окупантів

За неділю 25 червня оборонці знищили близько 950 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 225 580 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 225 580 (+950) осіб ліквідовано

танків – 4 031 (+1) од

бойових броньованих машин – 7 820 (+14) од

артилерійських систем – 4 055 (+21) од

РСЗВ – 624 (+0) од

засоби ППО – 385 (+0) од

літаків – 314 (+0) од

гелікоптерів – 308 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 482 (+10)

крилаті ракети – 1 259 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 751(+16) од

спеціальна техніка – 557 (+5).

Нагадаємо, учора ворог надалі зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.