​Наєв прокоментував можливу участь "вагнерівців" у нападі на Україну з Білорусі

"Це буде ніщо інше, як самогубство".

Ситуація в північній операційній зоні залишається стабільною і контрольованою, нарощування сил противника не спостерігається.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи повідомлення про можливу участь ПВК "Вагнер" у нападі на Україну з боку Білорусі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють усі служби від розвідки до інженерних військ. Поки що не спостерігається ні нарощування техніки, ні живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом у режимі 24/7", - наголосив Наєв, повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗС України в телеграм-каналі.

Він також зазначив, що якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон, то це буде "ніщо інше, як самогубство".

"Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний кордон зі зброєю в руках", - упевнений Наєв.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що кКримінальну справу стосовно керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закриють, а сам ватажок найманців "піде в Білорусь".

Напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник терористичної ПВК Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву. Однак сьогодні ввечері він сказав, що найманці ПВК “Вагнер” розвертають колони і прямують у зворотньому від Москви напрямку до польових таборів.