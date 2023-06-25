Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що внутрішня напруга в Росії, яка вилилася у спробу заколоту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, все ще не вичерпала себе.

Про це Блінкен заявив у коментарі ABC.

"Картина все ще рухається, і я сумніваюся, що ми побачили останній акт", — зазначив посадовець.

На думу Блінкена, сам факт виступу "вагнерівців" проти Путіна свідчить про наявність проблем у російського режиму.

"Я не хочу спекулювати. Спочатку ми бачили, як з'являються серйозні тріщини. Є Пригожин, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України, інші уявлення про те, що Україна чи НАТО становлять якусь загрозу для Росії. Є хтось, хто кидає виклик лідерству Путіна дуже публічно і дуже відкрито", — зауважив він.

Однією з причин цього Блінкен вважає воєнні невдачі Росії у війні проти України.

"Звичайно, якщо розглядати це в контексті 16 місяців тому, коли Путін стояв на порозі Києва в Україні, прагнучи захопити місто за лічені дні, стерти країну з лиця землі — а тепер йому довелося захищати Москву, столицю Росії, від власного найманця. Отже, я думаю, що це очевидно — ми бачимо, як з'являються тріщини. Куди вони підуть, якщо підуть, коли підуть, дуже важко сказати. Я не хочу спекулювати на цьому. Я не думаю, що ми бачили фінальний акт", — підсумував держсекретар.

“16 months ago, Putin was on the doorstep of Kyiv in Ukraine looking to take the city in a matter of days,” Secretary of State Antony Blinken tells @JonKarl.



“Now, he’s had to defend Moscow, Russia’s capital, against a mercenary of his own making.” https://t.co/hlqgG5VJkb pic.twitter.com/KBuGbZ3e0o — This Week (@ThisWeekABC) June 25, 2023

Нагадаємо, що Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.