Нафта та європейські акції залишаються стабільними після російської кризи, − Bloomberg

Після падіння майже на 4% минулого тижня ціна нафти Brent не змінилася.

Ціни на нафту та європейські акції були стабільними, у той час, як інвестори оцінювали наслідки неуспішного заколоту лідера вагнерівців Євгена Пригожина в Росії та його потенціал для подальших потрясінь.

Про це пише Bloomberg.

Після падіння майже на 4% минулого тижня ціна нафти Brent не змінилася. Акції енергетичних компаній у Європі втратили свій ранній приріст, тоді як ф’ючерси на акції США знизилися.

Показник сили долара залишився незмінним, а золото трохи подорожчало на фоні незначних ознак агресивних покупок. Ситуація з азійськими акціями була неоднозначною, оскільки біржі у Китаї відкрилися після довгих вихідних на тлі все більшого занепокоєння щодо відновлення економіки країни.

“Оскільки Росія доволі відрізана від світових фінансових ринків через санкції вплив (подій у РФ, - ред.) у понеділок виглядав обмеженим. Зрушення на ринку були скромними після угоди, укладеної, щоб зупинити просування групи найманців Вагнера до Москви”, − пише видання.

Росія є ключовим виробником в ОПЕК+ разом із Саудівською Аравією, і будь-які тривалі потрясіння в країні можуть відбитися на світових ринках нафти. Війна країни в Україні вже змінила торговельні потоки, оскільки основні споживачі в Азії, зокрема Китай, збільшують імпорт російської енергії.

Газові трейдери, однак, готувалися до більшої турбулентності ринку з огляду на ризики постачання з Росії, причому європейський газ уже спостерігав найвищу волатильність з моменту вторгнення в Україну.

Нагадаємо, сьогодні зранку російський рубль відкрився на майже 15-місячному мінімумі щодо долара на ранкових торгах у понеділок, реагуючи на “бунт Пригожина”. Як інформують ЗМІ, згодом ситуація вирівнялася.