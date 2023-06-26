Воллес заявляє, що ракети Storm Shadow "майже безпомилково" атакували російську логістику

Ці ракети, за його словами, здійснили "значний вплив" на хід війни в Україні.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що британська зброя "значно впливає" на хід війни в Україні, передає Sky.News.

Воллес представив оновлену інформацію про британську зброю, яка використовується в Україні, під час питань у Палаті громад парламенту Сполученого Королівства.

Міністр сказав, що ракети Storm Shadow здійснили "значний вплив" на хід війни та додав, що ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику.

Нагадаємо, минулого місяця Воллес підтвердив, що Україні вже застосовували ракети Storm Shadow, які надала Британія. Згодом інформацію підтвердив і глава українського Міноборони Олексій Резніков. За його словами, ці ракети демонструють на полі бою стовідсотковий результат.

Storm Shadow – крилата авіаракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Має дальність понад 250 км, або 155 миль, що лише трохи менше, ніж легендарні американські ATACMS. Ці ракети здатні вразити російські позиції глибоко на сході України.