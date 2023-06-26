Президент також поспілкувався з військовими на одній з АЗС на Донеччині.

Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців підрозділів оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Відео зустрічі з військовими і нагородження Президент виклав у Телеграмі.

"Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями – підрозділами Збройних cил України оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Подякувати, нагородити й потиснути руку", - зазначив Зеленський.

За його словами, усі в Україні розуміють, що бійці цих підрозділів виконують сьогодні найскладнішу роботу, адже східний напрямок дуже важкий.

"Бажаю здоров’я та тільки перемоги. Україна пишається кожним із вас. Ви круті, міцні, наші справжні українці", - сказав Президент.

Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

Сьогодні Олег Олива відзначає свій день народження. Президент привітав його зі святом і подякував за службу.

Також Зеленський зупинився на одній з АЗС Донеччини та випив кави з військовими, які перебували там у справах.

Нагадаємо, що 13 червня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 133 військовослужбовців, з них – 130 посмертно.