На ураженому підприємстві є руйнування.

Вдень 26 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству.

Про це у Телеграм повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вбили двох працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що 23 червня житель Нікополя отримав контузію через російські обстріли.