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Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, двоє загиблих

На ураженому підприємстві є руйнування.

Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, двоє загиблих
Фото: Сергій Лисак

Вдень 26 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. 

Про це у Телеграм повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вбили двох працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На ураженому об’єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що 23 червня житель Нікополя отримав контузію через російські обстріли.

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