​Очільник МЗС України закликав США прискорити підготовку пілотів винищувачів

Кулеба також закликав до глобальної заборони технологій подвійного призначення, які можна продавати до Росії для дронів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США прискорити підготовку льотчиків-винищувачів, щоб надати їм техніку, необхідну для оборони та контрнаступу проти Росії, передає Reuters.

Про це Кулеба заявив під час виступу на саміті міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Міністр також закликав до глобальної заборони технологій подвійного призначення, які можна продавати до Росії для дронів, але які також використовуватимуть для військових операцій.

Кулеба додав, що останні санкції у поєднанні зі збільшенням фінансового вкладу ЄС у військові операції "разом дозволять звільнити всі українські території".

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу збираються сьогодні у Люксембурзі, аби обговорити надання 3,5 млрд євро позабюджетному фонду European Peace Facility. EPF уже виділив приблизно 5,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

До речі, 3,5 млрд євро передбачені не лише для України, а, наприклад, й для африканських країн.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні.