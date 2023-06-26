Китай висловився на підтримку "державної стабільності" Росії

Китай заявив про підтримку російських дій щодо "національної стабільності" на тлі невдалого заколоту власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина. Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ, який описав події в РФ 23-24 червня як "російські внутрішні справи", пише Bloomberg.

Заява пролунала після зустрічі міністра закордонних справ Цінь Ган у Пекіні з російським заступником міністра закордонних справ. Події в Росії висвітлювали китайські державні ЗМІ, а також People's Daily та CCTV, які опублікували новини.

Global Times опублікувала статтю колишнього головного редактора Ху Сіцзіня, в якій аналізується, до яких сценаріїв може призвести повстання, включно зі зміною режиму.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід". Докладно про це читайте в матеріалі "Сучий путч" від Кирила Данильченка (Роніна).