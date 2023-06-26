На парламентських виборах у Греції перемагає партія “Нова демократія”

На повторних парламентських виборах у Греції перемагає партія колишнього прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія". За підсумками підрахунку даних з 90% виборчих дільниць, за “Нову демократію” проголосували 40,52% виборців.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Kathimerini.

Таким чином у парламенті "Нова демократія" здобуває 158 місць. Далі йдуть СІРІЗА: 17,84% (47 місць), Всегрецький соціалістичний рух PASOK із результатом 11,96% (32 місця), KKE набирає 7,61% (20 місць), "Спартанці" здобувають 4,71% (13 місць), "Грецьке рішення" – 4,48% (12 місць), "Нікі" – 3,73% (10 місць), "Курс свободи" – 3,16% (8 місць).

Явка виборців у неділю була низькою – менше 53% виборців. Водночас на травневих виборах проголосували трохи більше 61%.

"З сьогоднішнім результатом виборів Греція відкриває нову, історичну главу у своєму розвитку", – сказав Міцотакіс у телевізійній заяві.

Нагадаємо, партія "Нова демократія" Міцотакіса перемогла на виборах 21 травня, випередивши на 20 пунктів ліву партію СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік. Проте політсила не набрала абсолютної більшості, необхідної для правління без формування коаліції, що призвело до повторного голосування.