Нафтобазу у російському Воронежі, яка вибухнула вдень в суботу під час "маршу бойовиків "Вагнера" по РФ, змогли погасити вночі.

Про це повідомляє МЧС Росії.

Внаслідок пожежі знищено вогнем резервуар 5000 кубометрів з авіаційним гасом на площі 800 квадратних метрів. Постраждалих нібито немає, пожежу ліквідували о 00:40 в неділю.

Гасили пожежу 97 росіян, була задіяна 31 одиниця техніки.

Нагадаємо, що одразу після початку пожежі на кадрах одного з відео було зафіксовано російський ударний гелікоптер Ка-52, який летів від нафтобази. Припускають, що саме він завдав удару по резервуарах з нафтопродуктами, щоб пальне не дісталося найманцям з «ПВК Вагнер».

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.